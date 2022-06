Inmiddels weten we dat Máxima genadeloos is als het aankomt op haar voeten

met video Kevin Spacey mag rechtszaak in vrijheid afwachten: ‘Hij wil zijn onschuld aantonen’

Acteur Kevin Spacey (62) verscheen vanochtend onder grote belangstelling voor de rechtbank in Londen. Hij is aangeklaagd voor het aanranden van drie mannen. In afwachting van de inhoudelijke behandeling hoeft hij niet in Londen te blijven, als dank voor zijn medewerking tijdens het onderzoek.

13:49