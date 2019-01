Instagram door het stof om reclame vol ‘fat shaming’ na tirade Demi Lovato

Fotoplatform Instagram heeft zijn excuses aangeboden voor het goedkeuren van een vrouwonvriendelijke advertentie. De reclame verscheen onder meer in de tijdlijn van zangeres Demi Lovato (26), die er publiekelijk schande van sprak. ,,Dit is gevaarlijk.’’

In de advertentie voor het spel Game of Sultans, inmiddels verwijderd door Instagram, waren twee vrouwelijke personages te zien. Aan de ene kant was er een slanke vrouw die werd omschreven als ‘knap’, aan de andere kant een vollere met het woord ‘obees’. Door de laatste vrouw groente te voeren, konden gebruikers haar omschrijving volgens Amerikaanse media veranderen in ‘onder controle’.



Lovato, die zelf een eetstoornis overwon, wist niet wat ze zag. ,,Dit is schadelijk voor iedereen die zich laat beïnvloeden door de druk van de dieetcultuur’’, schreef ze in haar stories aan haar 70,9 miljoen volgers. ,,De druk om constant af te vallen in een wereld die ons leert onze waarde te putten uit ons uiterlijk.’’



Volledig scherm De advertentie. © Instagram Demi Lovato

Controle

Demi benadrukte vooral het risico voor mensen die tegen een eetprobleem vechten. ,,Want zo’n stoornis gaat precies over het ‘onder controle’ hebben’’, aldus Demi. Hoewel iedere eetstoornis en ieder mens anders zijn, verwijst de zangeres naar de behoefte die veel patiënten hebben om een deel van hun leven volledig zelf te regisseren. Bij hen gaat het dan vaak over hun eetpatroon en gewicht.



Het betoog van de zangeres eindigde met een oproep aan het plaatjesplatform, dat volgens haar beter had moeten weten: ,,Alsjeblieft Instagram, houdt deze bullshit weg uit mijn feed en uit die van alle andere mensen die beïnvloed kunnen worden door deze walgelijke reclame. En het spel moet zich ook schamen.’’



Instagram heeft inmiddels zijn excuses aangeboden ,,Deze advertentie is per abuis goedgekeurd’’, aldus een woordvoerder tegen TMZ. ,,We hebben ervoor gezorgd dat hij niet meer in de feed van mensen te zien is.’’



Volledig scherm Demi was woest over de reclame. © Instagram Demi Lovato

Body positive

Lovato - die in Nederland een hit scoorde met het nummer Solo - sprak de afgelopen jaren meermaals over haar (geestelijke) problemen, zoals haar bipolaire stoornis. Ze vocht onder meer tegen boulimia, overmatig drank- en drugsgebruik en depressieve gevoelens.



Demi probeert haar volgers daarnaast regelmatig te inspireren positief te zijn over hun lichaam, bijvoorbeeld door foto’s van zichzelf te delen waarop haar striae en cellulitis zichtbaar zijn. ,,Striae en wat extra vet, maar ik houd gewoon van mezelf’’, schreef ze eerder bijvoorbeeld.