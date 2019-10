Instagram ontploft: Jennifer Aniston maakt account aan en post unieke Friends-selfie

Op de foto staan Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer en Matthew Perry, met wie Jennifer jarenlang de populaire sitcom Friends maakte. De actrice volgt haar Friends-vrienden direct via het sociale medium. Alleen Matthew Perry heeft nog geen account.



Het is uitzonderlijk dat de zes acteurs uit de hitserie allemaal op hetzelfde moment samen zijn. David Schwimmer woont in Londen en Matthew Perry is volgens zijn directe omgeving aan lager wal geraakt.



De acteur, die op zijn hoogtepunt bij Friends één miljoen dollar per aflevering betaald kreeg, kampt al jaren met allerlei verslavingen, onder meer aan medicijnen, alcohol en drugs en lijkt zich voor de buitenwereld af te zonderen. Acteren doet hij in elk geval al een tijd niet meer.