International Film Festival Rotterdam kondigt eerste films aan

International Film Festival Rotterdam ( IFFR ) heeft de eerste films bekendgemaakt van haar 47ste editie. Tot de selectie behoren onder meer The Shape of Water, The Florida Project en de Franstalige film La Fleurière , die daarmee internationaal in première gaat.

Op het eerste lijstje staan in totaal 15 films. Het gaat ook om The Bottomles Bag, Mrs. Fang, Anna's War, Pororoca, Les Garçons Sauvages, All You Can Eat Buddha, Silent Mist, Marquis de Wavrin en The World Cave.

Glimpse, I Have Nothing to Say en With History in a Room Filled With People with Funny Names 4 behoren tot de korte films.

The Shape of Water wordt gezien als een veelgeprezen nieuwe film van regisseur Guillermo del Toro. De fantasyfilm vertelt over een stomme vrouw die tijdens de Koude Oorlog in een geheim overheidslaboratorium werkt. Daar raakt zij bevriend met een mysterieus amfibisch wezen dat in een watertank leeft. De film, met in de hoofdrollen Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer en Richard Jenkins, won eerder dit jaar de Gouden Leeuw op het festival van Venetië.