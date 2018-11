Internationale Emmy Award voor NTR-programma Etgar Keret

De NTR-productie won de televisieprijs in de categorie Arts Programming. Het programma nam het op tegen kandidaten uit Australië, Canada en Brazilië. Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal is gemaakt door regisseur Stephane Kaas. Hij onderzocht hoe de Israëlische schrijver Etgar Keret zo'n goede verteller kon worden. De andere Nederlandse kanshebber, de documentaire De wereld van Puck greep naast een International Emmy. De prijs voor beste docu die buiten de VS is gemaakt ging naar Goodbye Aleppo van de BBC.

BBC-productie

In de documentaire-categorie waren vier programma's genomineerd. Naast de winnaar uit het Verenigd Koninkrijk en de EO-productie uit Nederland gingen ook het Braziliaanse Eu Sou Assim over het stigma van mentale aandoeningen en een Japanse docu over de Paralympische Spelen op voor een International Emmy.



De wereld van Puck is een documentaire van Gert-Jan de Vries die ruim twintig jaar lang zijn gezin filmde. Zijn dochter Puck bleek negen maanden na haar geboorte zwaar gehandicapt. Gert-Jan filmt en interviewt in de docu zijn vrouw, zoons en dochter vanaf de zwangerschap.



De Internationale Emmy's worden jaarlijks uitgereikt aan televisieprogramma's die buiten de VS worden gemaakt. Er worden awards verdeeld in tien categorieën. Tijdens de ceremonie wordt daarnaast een prijs vergeven aan het beste niet-Engelstalige programma van Amerikaanse bodem.