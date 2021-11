Interview Paul de Leeuw met Adele goed voor ruim een miljoen kijkers

Recensie Net­flix-film Tick, Tick...BOOM! is emotioneel eerbetoon aan vergeten musicalge­nie

Net als je dacht dat het genre in vorm wel zo’n beetje was uitgehold, is hier een filmmusical, gebaseerd op een theatermusical over de totstandkoming van een andere musical, geschreven door iemand die later verantwoordelijk werd voor een van de grootste Broadwayhits aller tijden. Al mocht hij dat langverwachte succes zelf nooit meemaken. Bent u er nog?

25 november