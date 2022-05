Intieme en duistere lichtshow moet zuiver zingende S10 naar toppositie helpen op songfestival

In twintig minuten tijd oefende S10 haar inzending De Diepte driemaal en voor het eerst was het volledige optreden voor de al aanwezige pers in Turijn te zien. Ingeklemd tussen een achterhaald rocknummer van Bulgarije en Moldavische folkmuziek is S10 namens Nederland een rustpuntje aankomende dinsdag in de eerste halve finale van het songfestival. Geen dansende paardenstaart, extravagante jurk of enorme wereldbal op het podium; de act van de zangeres is ingetogen.



Ze opent zingend in het donker terwijl een kleine verhoging in vorm van een ruit oplicht, de camera zoomt ondertussen steeds verder in op haar gezicht. Pas bij het refrein krijgen we een totaalshot waar S10 te zien is met ontblote buik in de outfit van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor&Rolf met daaronder witte gympen. In het tweede deel van het nummer licht ook achter haar een halve cirkel op die ervoor zorgt dat we weer slechts een silhouet van Stien den Hollander, zoals ze volledig heet, zien.