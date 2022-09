Intrigerende dramaserie ﻿Evita bevat tal van ongelooflijke wendingen

Succes Armeense zangeres Songfesti­val niet te stuiten: nu ook in de Amerikaan­se hitlijst

Songfestivalzangeres Rosa Linn uit Armenië blijft met haar liedje Snap de wereld veroveren. Ze is er nu zelfs in geslaagd om in de prestigieuze Billboard Hot 100 terecht te komen. Slechts elf liedjes gingen Snap hier sinds 1956, toen het songfestival voor het eerst werd georganiseerd, in voor.

30 augustus