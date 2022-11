Iraanse actrice plaatst foto zonder hoofddoek op Instagram

Parmida uit Iran wacht in Eindhoven op een verblijfs­ver­gun­ning en strijdt voor vrouwen­rech­ten: ‘In Iran bepaalt het regime je toekomst, hier de IND’

EINDHOVEN - Ja, ook zij heeft haar mooie haar afgeknipt en ze demonstreert zo veel mogelijk voor gelijke rechten voor vrouwen, ondanks dat ze altijd bang is. Zelfs hier, in Eindhoven. Vier jaar is Parmida Baladi (25) uit Iran al in Nederland en ze wacht nog steeds op een verblijfsvergunning. ,,Wat moet daar nog meer gebeuren voor het erg genoeg is om hier te mogen blijven?”

28 oktober