Irene Moors in tranen na pijnlijke wending in De verraders, ‘getrouwen’ worden gek

Het is maar een spelletje op RTL 4, hadden sommige BN’ers zich nog zo voorgenomen. Maar zo voelt het allang niet meer. ,,Ik heb af en toe het idee dat ik in een aflevering van Loenatik ben beland’’, sprak Frank Evenblij. Die comedyserie uit de jaren 90 speelde zich af in een psychiatrische inrichting.

,,Ik heb het idee dat als ik hier veel langer blijf, ik schizofreen uit dit kasteel vertrek’’, vervolgde hij. ,,Ik word de hele dag van de hak op de tak gebracht. De een zegt dit, een kwartier later zegt iemand weer iets totáál anders. Ik herken mezelf bijna niet in hoe ik ermee om moet gaan.’’

In de vijfde aflevering moest het anders lopen. Na drie keer een getrouwe weg te hebben gestemd aan de ronde tafel, was een groot deel van de groep nu verrader Ortál Vriend op het spoor. Het moest wel heel gek lopen, wilde de actrice de aflevering overleven. Maar gekte was precies wat haar collega-verrader Stefano Keizers inzette.

Make-up opeten

Zijn acteerwerk was zo intens dat medeverrader Jamie Westland vroeg of hij wel oké was en Ortál hem voor een Oscar nomineerde. Met zijn handen wanhopig in het haar en de ogen van een bezetene probeerde Stefano de groep af te leiden.

Getrouwe Sylvia Geersen was voor hem slechts een pion. Die beloofde haar make-up op te eten als Irene Moors geen verrader zou zijn. Sterker nog, ze was de leider van de bedriegers, wist het model zeker. Irene mocht dan Stefano’s jeugdidool zijn, ook hij zette zijn tanden in het voormalige Telekids-gezicht.

Aan de ronde tafel, waar de deelnemers elke week iemand wegstemmen, had ineens vrijwel niemand het meer over Ortál. Natúúrlijk stemde zij als verrader ook op Irene. Net als medeverrader Jamie, die ‘s ochtends nog een hechte vertrouwensband met Moors had gesmeed. Zes van de dertien stemmen gingen naar Irene, het was over.

,,Jongens, wat hebben jullie dit goed gespeeld...’’, sprak ze bij haar ontmaskering, ,,... De verraders. Ik ben een getrouwe.’’

Een golf van ongeloof ging door de zaal. Frank Evenblij gooide gefrustreerd de deur open en beende naar buiten. ,,Dit gaat helemaal de verkeerde kant op’’, zei hij. ,,De verraders nemen de overhand. Vanavond werd het mij ook echt wel even te veel. Omdat er zoveel dingen spelen dat je af en toe niet meer weet wat recht is en wat krom.’’

Quote Wat Stefano doet, is next level Ortál Vriend

Dood of de gladiolen

Irene Moors droop af met haar koffer. ,,Het plan van de verraders is gewoon gelukt’’, zei ze. ,,We zaten allemaal op een verrader en ergens is dat geswitcht naar mij. Het was de dood of de gladiolen, het is de dood.’’

Denkend aan de groep kreeg ze het te kwaad. ,,Ik ga ze wel missen. En dat komt... ik moet even herstellen. Je gaat van ze houden. En ik had het niet gedacht. Ik dacht: ik laat me niet meeslepen. Maar ja hoor, het pakt je.’’

De verraders lachten ondertussen in hun vuistje, terwijl ze zich opmaakten voor de volgende moord. Ortál was vooral dankbaar voor Stefano’s hulp. ,,Ik acteer me ook een eind in de rondte hier’’, zei ze. ,,Maar wat Stefano doet, is next level.’’

De verraders: hoe zit het ook alweer? In De verraders strijden achttien BN’ers om een zilverschat, die te verdienen is door opdrachten te voltooien. Drie van de bekende Nederlanders zijn verraders, die de buit voor zichzelf willen houden. De rest van de groep, de getrouwen, moet proberen de verraders te ontmaskeren. Elke nacht wordt een van de getrouwen in het geheim ‘vermoord’ door de verraders. Die deelnemer ligt uit het spel. Daarvóór wordt aan de zogeheten ronde tafel gestemd om iemand te verbannen. De getrouwen hopen daarmee de verraders uit het spel te krijgen. De status van de groep is nu als volgt: Verraders - Stefano Keizers

- Ortál Vriend

- Jamie Westland Getrouwen - Dionne Slagter

- Steven Brunswijk

- Babette van Veen

- Frank van der Lende

- Frank Evenblij

- Toine van Peperstraten

- Sylvia Geersen Verbannen - Stella Bergsma

- Aran Bade

- Robbie Kammeijer

- Irene Moors Vermoord - Giel de Winter

- Joep Sertons

- Carolina Dijkhuizen

- Esmee van Kampen

