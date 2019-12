Irene Moors scoort met doorbakken, maar kijkers zijn niet enthousiast

Het wekelijkse programma van Moors gaat in op de gebeurtenissen in Heel Holland Bakt. De presentatrice praatte met verschillende gasten op bijzondere locaties. Ondanks de hoge kijkcijfers, zijn sommige kijkers op sociale media kritisch. ‘Ik mis de taarten van kijkers, het taartje dat speciaal wordt gemaakt voor de afvaller .... en ik mis André’, merkt iemand op.



Andere mensen zijn van mening dat de humor in Doorbakken ontbreekt en dat het NPO-programma een slechte variant is van Smaakt naar meer. ‘Dat was 10 keer beter dan #doorbakken. Ook Andre van Duin als presentator is beter dan Irene Moors.’