Irma Sluis verdient een plekje in de Canon van Nederland

Jan Boskamp: ‘Ik heb veel ruzietjes meegemaakt, maar dit is ongezien’

19:24 Ook Jan Boskamp, een belangrijk gezicht van Veronica Inside, denkt dat het afgelopen is met het programma. De huidige onenigheid is volgens hem anders dan voorgaande akkefietjes. ,,Ik heb al veel ruzietjes meegemaakt, maar dit is ongezien.’’