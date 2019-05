Is De Hand van God ook in Cannes waar te nemen?

Wie ga je allemaal interviewen in Cannes?, wilde de presentator van de Ochtendshow to go gisteren van mij weten. Zo’n vraag resulteert meteen in onbeschaamde namedropping van mijn kant met de vermelding van sterren als Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, de cast van Rocketman, Antonio Banderas en niet te vergeten vlogger Enzo Knol.