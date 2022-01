Is dit de nieuwe vriendin van Brad Pitt? ‘Hun relatie bleef geheim omdat ze dicht bij elkaar wonen’

De acteur, die nog in een moeilijke voogdijstrijd is verwikkeld met zijn ex Angelina Jolie (46), zou al sinds midden vorig jaar aan het daten zijn met de Zweedse zangeres, zo beweren bronnen. Insiders vertellen aan de Britse krant The Sun dat de zangeres slechts op drie minuten rijden van Brad woont en dat ze daardoor altijd ‘onder de radar’ konden blijven. ,,Het is perfect voor Brad, om iemand die hij leuk vindt zo dichtbij te hebben wonen”, aldus de bron.

Het was het roddelaccount DeuxMoi op Instagram dat voor het eerst iets opving over hun geheime relatie. Een ober uit een restaurant stuurde een anonieme tip in: ,,Brad en Lykke zijn samen aan het eten in Mother Wolf, een nieuw pastarestaurant in Romeinse stijl dat onlangs in Hollywood is geopend en geliefd is bij de sterren.” DeuxMoi deelde wel mee dat de tip niet geverifieerd kon worden en er dus geen concreet bewijs is dat het effectief om Brad en Lykke ging.

Voor Lykke Li werd de acteur ook gelinkt aan het Duitse model Nicole Poturalski (29). Zijn ex Angelina Jolie zou dan mogelijk weer aan het daten zijn met zanger The Weeknd. De twee werden meermaals gespot op restaurant en ook in de lyrics van zijn nieuwe album dropt de zanger hints dat de geruchten wel eens waar zouden kunnen zijn: ,,Mijn nieuwe vriendin is een filmster”, zingt hij.