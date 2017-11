Is dit de reden dat Gigi Hadid Victoria's Secret show cancelt?

Eind augustus deelde het topmodel een video op Instagram waarin ze een Boeddhabeeld naast haar gezicht hield. Vervolgens kneep Gigi haar ogen dicht, waardoor ze op het kleine religieuze beeldje leek. Dat schoot bij veel Aziatische mensen in het verkeerde keelgat. Op sociale media kreeg Gigi de volle laag. Het was zelfs zo erg dat Chinese fans zeiden dat ze niet meer welkom was in China.



De 22-jarige blondine maakte vlak daarna excuses in het Mandarijn op een groot Chinees socialmediaplatform, genaamd Weibo. Toch zijn meerdere fans stelling: dit is de reden dat Gigi haar show heeft afgezegd.



Het management van Gigi heeft nog niet gereageerd op de geruchten. Het is dan ook niet duidelijk of het opstootje met het Boeddhabeeld de echte reden is.