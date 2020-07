‘Is heel Nederland al verliefd op Spartaan Bart Vriends?’

AvE: Gudo, weet jij wie de Tsarina van de Treurbuis is? Leuke eerste vraag was dat over onze Angela, de eerste vrouwelijke winnaar van onze favoriete quiz. Wat begonnen de vrouwen dit jaar trouwens beroerd!

GT: Nou! Maar dan wel met als onverwachte twist dat voormalig Hart van Nederland-presentatrice Selma van Dijk door mag in plaats van de – zo schat ik in – veel kennisrijkere Gijs Rademaker. Was overigens zijn eigen stomme schuld. Slim zijn betekent hier immers ook weten waar ‘Brazes’ voor staat en tactisch met de klok kunnen spelen. Week 1 kende al enkele legendarische Galerijen.

AvE: Die musicals! Mia Farrow met een baby: dat is dus Mama Mia! Tuurlijk, appeltje eitje! Gijs had een blackout, ik dacht dat hij zijn secondes bewust liet teruglopen tot 1 of 2, maar nee hoor. Hij stapte zo de afgrond in.

GT: Appeltje eitje? Weet wat je zegt he? Straks worden we uitgenodigd en krijgen we dergelijke uitspraken als een boemerang terug in onze gezicht. Gebeurde reeds op Twitter. Sorry Debby Gerritsen, natuurlijk vond ik je kandidaat-waardig. Hoop alleen dat ze van de ene journalist bij de andere uitkomen. Zo, ingedekt!

Gijs Rademaker gaat onderuit tegenover Selma van Dijk.

AvE: Wees gerust, het was een geintje, ik had die link met moeder Mia echt niet zelf gelegd! Ik bedacht deze week juist dat ik de prestatie van Angela met terugwerkende kracht meer waardeer. Ik geloof niet dat ik daar zo koel zou kunnen blijven. Maarrrrr, belangrijker: Maarten! Perron 1 van Station Den Bosch!

GT: Een van zijn vele schitterende anekdotes deze week. Met het seizoen wordt onze beroepsbrombeer niet alleen scherper, maar ook persoonlijker. Gebombardeerd tijdens de bevalling, die met kinderen gevulde glazen lift; ik miste toch soms het gegniffel en applaus van een publiek. Jij?

AvE: Nee, ik vond het heerlijk. Dat geklap de hele tijd… Ik sta helemaal achter Maarten, die net als ik als vliegtuigpassagier weigert te applaudisseren na de landing. Dan kun je ook wel voor de taxichauffeur gaan klappen, als die je veilig thuisbrengt, zei Maarten. Helemaal mee eens.

GT: Nog wat geleerd deze week? Ik weet nu niet alleen hoe zo’n balkje tussen de boodschappen op de lopende band heet, maar ook dat ik bn’ers blijkbaar aan alleen hun kapsel kan herkennen. Hoe bizar eigenlijk! Én, zet voetballers niet zomaar weg als ongeschoolde straatjochies. Heel Nederland al verliefd op Spartaan Bart Vriends?

AvE: Dat Madonna tegenwoordig onherkenbaar is! Bart Vriends was onbetwist dé kandidaat van de openingsweek. Een universitair geschoolde profvoetballer die meesterwerken naschildert! Dat soort dingen leer je toch alleen bij Philip en Maarten?

Selma van Dijk struikelt over een Galerij met cryptisch verbeelde musicals, zoals Jesus Christ Superstar.