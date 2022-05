Is het Songfestival volgend jaar in Verenigd Koninkrijk, en hoe doet S10 het bij de bookmakers?

De oorlog is na bijna dertig jaar terug op het Songfestival, daar kan niemand omheen. Verwacht wordt dat er daarom veel sympathiestemmen naar Oekraïne gaan en om die reden staan ze al wekenlang met een winstkans van boven de 50% op nummer één bij de bookmakers. Maar is het ook echt een gelopen race? Er is weinig vergelijkingsmateriaal, maar zoals gezegd was er 29 jaar geleden ook een oorlog in Europa. Toen debuteerde Bosnië en Herzegovina op het liedjesfestijn ten tijde van de Bosnische oorlog. Tijdens de puntentelling waren er veel problemen om verbinding te leggen met Sarajevo, maar toen dat uiteindelijk gebeurde, volgde er een luid applaus. Maar sympathiestemmen? Nee, dat viel tegen. Zanger Fazla eindigde slechts zestiende van de 25 deelnemende landen. Natuurlijk, het sentiment is nu anders. Door social media is de oorlog veel dichterbij. Toch heerst in Turijn bij songfestivalliefhebbers niet langer het gevoel dat er geen ander land zou kunnen winnen. Neem alleen al de spectaculaire opkomt van Sam Ryder voor het Verenigd Koninkrijk. Hij staat inmiddels op de tweede plek bij de bookmakers. Met zijn torenhoge noten in het nummer Space man maakte hij grote indruk tijdens de repetities in PalaOlimpico.

‘Zero points’

De kans dat Ryder er met de eindzege vandoor gaat is zeker niet uitgesloten. Het zou een mooi verhaal zijn. Twee keer op rij werd het Verenigd Koninkrijk immers laatste op het liedjesfestijn. Met als dieptepunt vorig jaar de ‘zero points’ voor James Newman.



De mogelijkheid bestaat dus dat het songfestivalcircus volgend jaar afreist naar het Verenigd Koninkrijk. Ook als Oekraïne wint, overigens. De beslissing voor de locatie van het evenement wordt genomen in het begin van de zomer. Als de situatie in Oekraïne dan nog altijd onveilig is, kan er een alternatieve locatie worden gekozen. Dan komen de Britten automatisch in beeld, zoals dat eerder was toen Australië kans maakte op de zege. Destijds zou een land uit de Big Five (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk) het festival dan organiseren.



Maar naast Sam Ryder zijn er nog andere favorieten. Italië leek daar lange tijd bij te horen en hoewel het land nog altijd op een vierde plek bij de bookmakers staat, lijken de kansen op een prolongatie van de winst toch te slinken. Zweden, dat donderdagavond de finale haalde, is Italië bijvoorbeeld gepasseerd. Het nummer Hold me closer van Cornelia Jakobs lijkt - zoals dat genoemd wordt - in het festival te groeien. Na wat problemen bij de repetities zette ze bij de liveshow veruit haar beste performance neer.



En dan is er nog Spanje. Zijn de andere landen vooral vanwege hun liedje favoriet, heeft zangeres Chanel nog een ander wapen. Ze beweegt als Jennifer Lopez in haar beste dagen over het podium en halverwege haar optreden zit zelfs een dansbreak. Naast haar wulpse bewegingen, beschikt de charmante Spaanse verschijning ook nog over sterke vocalen en past haar nummer helemaal in de huidige tijdsgeest.