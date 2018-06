Isa Hoes (50) en Medina Schuurman (48) vloggen voortaan over overgang

Eerder verschenen onder de naam I'M de boeken Te Lijf, de kunst van het mooi ouder worden en het I'M Lijfboek. In juni staan ze twee keer in het Beatrixtheater in Utrecht met de theatershow Te Lijf.

Isa: ,,Wij zijn 50 en 48 jaar oud en zitten middenin de overgang. We hebben inmiddels een enorme dosis levenservaring en proberen dagelijks de zin en onzin in het leven te scheiden. We hebben door onze zoektochten veel relevante informatie verzameld. Dit willen we niet voor onszelf houden. Zo hebben we voor de 40+ vrouw al twee boeken geschreven. Maar we zijn nog lang niet uitgedeeld."