It giet oan! Deze BN'ers spot je op het ijs

We krijgen het spontaan koud van presentatrice Beertje van Beers, die zich op het ijs begeeft in een flinterdun pantertruitje en een supporterssjaal.

Today’s look: ⛸⛸&🧣&🐆. Thank you, #JudithOsborn; your #veronicamagazine #supporterscarf is keeping me 🔥! Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 2 Mar 2018 om 7:41 PST

Voor Froukje de Both en haar dochter komt het goed uit dat het voorjaarsvakantie is. In Landsmeer schuiven Emma (9) en haar vriendinnen het ijs over.

IJspret❄️ Voor mijn gevoel zo lang geleden dat dit kon 😃#voorjaarsvakantie Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 2 Mar 2018 om 8:34 PST

Sonja Silva last in Zaandijk een pauze in om haar stoere zoon Damian vast te leggen.

@damian_stuy ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@sonjasilva) op 2 Mar 2018 om 7:01 PST

Gerard Joling heeft zijn vriendin/ The Voice-lieveling Samantha Steenwijk uitgenodigd voor een gezellige schaatspartij. En daar blijft het niet bij, want de glühwein is ook ingeslagen, verzekert Geer tijdens een autoritje.

Onderweg naar @samanthasteenwijk Gezellig schaatsen‼️⛸ ❄️🧤#gerardjoling #samanthasteenwijk Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 2 Mar 2018 om 5:24 PST

Coen Swijnenberg heeft de radiostudio verruild voor de Utrechtse wateren en schafte speciaal voor vandaag een blits paar ijshockeyschaatsen aan.

#itgietoan #Utrecht ⛸ Een foto die is geplaatst door null (@coenswijnenberg) op 2 Mar 2018 om 5:17 PST

Mogelijke 'Mol' Jan Versteegh pakte zich goed in voor een tochtje op een Amsterdamse gracht. Hij maakte zijn outfit af met vintage zonnebril.

Schaatsen op de gracht!! Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 2 Mar 2018 om 4:26 PST

Sterrenstylist Tommy Driessen maakte dit betoverende plaatje van de bevroren grachten in de hoofdstad.

Amsterdam #frozencanals #amsterdam #winter #citylife Een foto die is geplaatst door null (@tommydriessen) op 2 Mar 2018 om 3:48 PST

3FM-dj Sander Hoogendoorn is niet de enige op het ijs van de Catharijnesingel en vraagt zich af of zijn fans al een rondje hebben gemaakt.

heb jij al een rondje gemaakt? #natuurijs #weekend #ijsvrij #singel Een foto die is geplaatst door null (@sander3fm) op 2 Mar 2018 om 3:22 PST

Sunnery James is natuurlijk in Friesland te vinden, de geboorteprovincie van zijn bloedmooie vrouw Doutzen. Hij knalt het ijs over op zijn Noren en dochtertje Myllena-Mae mag mee in de houten slee.

🎅🏾 Een foto die is geplaatst door null (@sunneryjames) op 1 Mar 2018 om 15:06 PST