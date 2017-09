Ivo Niehe wil filmgala redden

Eerlijkheidshalve moet Ivo Niehe bekennen dat hij nog nooit naar de uitreiking van de Gouden Kalveren heeft gekeken. ,,Nee, ik was er nooit op gespitst. De Nederlandse film behoorde niet tot mijn wereld. Dergelijke lange parades van onbekende winnaars zijn bovendien niet bepaald een publiekstrekker. De belangstelling voor deze shows loopt enorm terug. De uitreiking van de Emmy’s scoorde dit jaar in Amerika de slechtste kijkcijfers aller tijden.’’



Ook het Kalverengala, de slotceremonie van het Nederlands Filmfestival, leed op de televisie een kwijnend bestaan. Keken er in 2012 nog 593.000 mensen naar de uitreiking, vorig jaar daalde het aantal geïnteresseerde kijkers naar een dieptepunt van 212.000. Ook de kwaliteit van de uitzending, verzorgd door de VPRO, stond ter discussie.



Morgen krijgt Ivo Niehe namens AVROTROS de kans om het jaarlijkse filmgala een nieuwe impuls op de televisie te geven. In een speciale aflevering van zijn TV Show zal hij een aantal grootheden uit de Nederlandse filmwereld, onder wie de genomineerden Pierre Bokma en Martin Koolhoven, een platform geven, De bedoeling is betere kijkcijfers te krijgen. ,,Ik hoop op een miljoen kijkers. Dan ben ik tevreden'', aldus Niehe.



,,We gaan beslist niet alle prijzen uitzenden’’, zegt de interviewer over zijn aanpak. ,,In het programma gaan we drie keer live schakelen naar de Schouwburg in Utrecht voor de Kalveren in de categorieën Beste Acteur, Beste Actrice en Beste Film. De rest van de uitzending bestaat uit eerder opgenomen interviews.’’