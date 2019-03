Ivo van Hove: Ik streef naar een perfecte symbiose van theater en muziek

Rammstein is niet vies van een rel

29 maart Het is in Duitsland inmiddels traditie: ophef rond de hardrockgroep Rammstein. Politici van links tot rechts en joodse organisaties lopen te hoop tegen de videoclip van de single Deutschland. Daarin zijn de bandleden te zien in gestreepte concentratiekampkleding die, een strop om de hals, hun executie afwachten.