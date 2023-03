J.K. Rowling blijft achter omstreden uitspraken over transpersonen staan

J.K. Rowling blijft achter haar omstreden uitspraken over transgenderpersonen staan die ze een paar jaar geleden op Twitter deed. Dat zegt de Britse schrijfster dinsdag in de vijfde aflevering van de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, waarin ze uitgebreid de ruimte krijgt om haar standpunten toe te lichten.

De Harry Potter-auteur bekritiseerde in juni 2020 op Twitter een artikel waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. In de reacties die daarop volgden werd haar dat kwalijk genomen, omdat bijvoorbeeld ook transgender mannen en non-binaire mensen kunnen blijven menstrueren, en vrouwen ook onder ‘mensen’ vallen en dus niet per definitie worden uitgesloten.

Anno 2023 heeft Rowling geen spijt van haar tweet. ,,Ik sta achter elk woord dat ik toen schreef”, aldus de schrijfster. ,,Maar ik moet zeggen, veel Potterfans stonden toen ook achter me. Velen van hen waren dankbaar voor wat ik zei.”

In de eerste aflevering van de podcast zei Rowling nog dat ze verkeerd begrepen was en dat ze niemand van streek wilde maken. In aflevering vijf zegt de schrijfster dat de opmerking voortkwam uit haar eigen woede op een artikel met in de kop de term ‘mensen die menstrueren’.

,,Ik zag dat als een grote ongelijkheid en iets als mensen die vrouwen de mond probeerden te snoeren”, zegt Rowling. ,,Ik was boos, ik was onbezonnen. Was het mijn doel om een bom te droppen? Nee. Ik probeerde juist mijn eigen woede te bedwingen. En zo ontstond het.”

Sinds ze de tweet plaatste, heeft Rowling zich op meerdere momenten uitgesproken tegen de inclusie van transpersonen. Zo vindt ze dat vrouwentoiletten niet voor transvrouwen toegankelijk moeten zijn, omdat dit de deur zou openen voor ‘iedere man die gelooft of voelt dat hij een vrouw is’, hoewel uit onderzoek en misdaadstatistieken niet blijkt dat gemengde toiletten zorgen voor toenemend geweld jegens vrouwen.