Jaap Kwakman van 3JS: ‘Donna krijgt het met deze foto niet voor elkaar om mij nu te laten janken’

Op Eerste Kerstdag schrijft de Volendamse band traditiegetrouw een kerstboodschap aan hun fans. Maar Jaap Kwakman worstelt op dit moment met de woorden, nu de band in diepe rouw verkeert. ‘Omdat het hier gaat om het ‘verlies’ van Jan, Caroline en James is het ook moeilijk om nu hier iets te plaatsen vanuit 3JS. Een afbeelding van een kerstboom met ‘Merry Christmas’ eronder geschreven zou weliswaar welgemeend zijn, maar het zou de plank volledig misslaan. Maar ik wil iets proberen op te schrijven voor jullie.’



Gisteren werd met een dienst afscheid genomen van Donna. Jan Dulles gaf na afloop op Instagram aan dat zijn tranen nog lang niet op zijn. ‘Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken.’ Kwakman vult aan: ‘Waar Jan de kracht vandaan haalde om te spreken op dat moment mag ‘Joost’ weten, maar hij deed het. Het heeft ons allemaal geraakt op dat moment.’