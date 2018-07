Jaar proeftijd voor Dukes of Hazzard-acteur

Prins Harry: gebruik kennis jeugd in aanpak aids

16:22 Prins Harry is vandaag gearriveerd in Amsterdam, waar hij AIDS 2018, de 22ste internationale conferentie over aids, bijwoont. De hertog van Sussex is er als vertegenwoordiger van zijn eigen stichting Sentebale, die zich al meer dan tien jaar inzet voor kansarme kinderen met hiv in Afrika.