Jaarlijkse gekte rond 'Wie is de Mol?' breekt vanavond weer los

Van Kruistum noemt, net als veel ex-deelnemers en ‘Molloten’, Milouska Meulens een van de meest gedenkwaardige bedriegers. Iedereen was in 2006 met stomheid geslagen toen zij als Mol uit de bus kwam rollen.



,,Ze deed zichzelf echt anders voor dan ze was. Als een ellendige, ietwat dommige vrouw. Zo’n rol kan ik niet spelen, dus koos ik een andere strategie. Dan nog, eenmaal in het spel blijkt alles een stuk gecompliceerder. Je moet vaak ter plekke improviseren. En iedereen speelt het op het scherp van de snede. De Mol heeft geen adempauze, je elastiek wordt flink opgerekt.’’



Vivienne van den Assem ging in 2009 met de geldpot naar huis na het aanwijzen van Jon van Eerd als Mol. ,,Follow the money, ofwel: wie brengt hoeveel geld in het laatje? Maar het is toch voornamelijk intuïtie, want elke Mol heeft zijn eigen tactiek. Dennis Weening (de Mol van 2008, red.) vond ik bijvoorbeeld heel verrassend, omdat hij zo’n flapuit was. Zo joviaal en gezellig dat je niet bedacht dat hij wel eens dubbelspel kon spelen.’’



Zowel Kim Pieters, Klaas van Kruistum als Vivienne van den Assem noemen één eigenschap die een Mol moet bezitten: lef. Mollen zijn constant bang om door de mand te vallen. Een goede Mol weet dat perfect te verbergen.