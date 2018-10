Jack Pot baalt niet van ‘faamnaam’: Mijn vader kwam niet meer bij

Jack Pot (56) - winnaar van de Faamnaam 2018 - heeft nauwelijks last van zijn toch vrij opvallende voor- en achternaamcombinatie. De enige keer dat zijn leven dankzij die naam heel even ontspoorde, was de eerste dag op de middelbare school. ,,De leraar dacht dat ik de kluit belazerde, vond me een bijdehante grapjas en stuurde me gelijk de gang op.”

De luisteraars van de Coen en Sander Show (Radio 538) vinden dat jouw naam met voorsprong dé faamnaam van dit jaar is! Terecht?

,,Dit had ik echt niet verwacht, omdat de concurrentie best groot was met namen als Adrianus Bleker, Klaar Wakker en Riet Suiker. Mijn eigen naam vind ik niet zo speciaal. Maar kennelijk ligt Nederland toch in een deuk. Geen probleem hoor deze eervolle titel. Het is vooral ontzettend grappig. En echt nooit heb ik overwogen mijn naam te laten veranderen. Het is prima zo.”

Hebben je ouders je willens en wetens Jack Pot genoemd en hebben ze daar achteraf spijt van?

,,Toen ik in 1962 werd geboren was nog nauwelijks sprake van taalkundige invloeden uit Amerika. Slechts een enkele Nederlander zal toen hebben geweten dat jackpot de ultieme hoofdprijs betekent. Mijn ouders vonden het gewoon een mooie, stoere jongensnaam. Pas veel later bleek dat mijn naam voor de nodige lachers zorgde. Maar extreem of lastig is het nooit geweest. Mijn nog levende vader vindt het geweldig dat ik winnaar van de Faamnaam ben geworden. Hij kwam niet meer bij.”

Je slechtste herinnering aan je eigen naam?

,,Op de basisschool ging het goed, maar gelijk de eerste dag op de technische school, waar ik ging leren voor timmerman, stond ik vanwege mijn naam al op de gang. Ik moest mijn naam in een klassenboek schrijven en de docent dacht dat ik iet anders had ingevuld om de boel te zieken. Ik heb nog tegengestribbeld en geroepen ‘meneer ik heet echt zo’. Daar bleek de man helaas niet gevoelig voor. ‘Jij gaat de boel hier niet lopen verstieren’, riep hij nog. Wel lachen natuurlijk toen hij naderhand ontdekte dat ik goudeerlijk was geweest.”

Word je tegenwoordig nog wel eens op je naam aangesproken? Of door casino's gebeld?

,,Eigenlijk nooit. Ik woon al zeven jaar met mijn vrouw en twee kinderen in Spanje en daar leggen ze de link niet met jackpot. Waarschijnlijk omdat mijn naam daar anders wordt uitgesproken.”

Toch niet uit Nederland gevlucht vanwege je naam?

,,In geen geval! Ik ben naar Spanje verhuisd, omdat ik daar als interieurtimmerman aan de slag wilde. Helaas gooiden fysieke problemen roet in het eten. Ik kreeg een hartaanval waarna ik een nieuwe hartklep moest, een bypass (aderomleiding) en nog eens zeven stents om aderen open te houden. Dus die timmercarrière onder de zon is nooit van de grond gekomen. Hoe gelukkig ik ook ben, je zou kunnen zeggen dat ik wat dat betreft niet echt de echt de jackpot won. Nog een bewijs dat een naam niets over een persoon zegt.”

Nooit staande gehouden toen je je paspoort liet zien bij een douanecontrole?

,,Echt nooit! Best gek eigenlijk. Hooguit heeft er wel eens een marechaussee heel even geglimlacht.”

Na die wantrouwende docent dus nooit meer nadeel ondervonden?

,,Nu je het zegt! Een jaar geleden wilde ik beginnen met Facebook, maar dat had de nodige voeten in de aarde. Toen ik mijn account wilde aanmaken, kreeg ik gelijk een bericht dat ik geen fictieve naam mocht gebruiken. Of ik maar met bewijsstukken wilde komen dat ik echt Jack Pot heet. Dus heb ik de hele handel zoals kopietjes van mijn identiteitskaart opgestuurd. Daarna duurde het nog een half jaar voordat de boel geaccepteerd werd. Pfff, nu zitJack Pot eindelijk op Facebook.”

Hoe heten je kinderen eigenlijk?

,,Ze hebben namen die nooit de titel Faamnaam zullen krijgen. Alhoewel: mijn inmiddels 34-jarige zoon heet Kevin Pot, oftewel ‘K. Pot’. We dachten dat het geen problemen zou geven en vinden Kevin gewoon een mooie naam. Pas op de basisschool gingen kinderen ermee aan de haal. Toen werd Kevin Pot wel eens ‘kapotje’ - een ander woord voor condoom - genoemd. Hij heeft er mee leren leven.”

De ‘jackpot‘ gewonnen toen Radio 538 je uitriep tot Faamnaam-winnaar?

,,Ik heb ze wel even gebeld met de vraag of ze mijn banknummer wilden hebben om een leuk bedrag over te maken. Ach nee, ik hoef niets. De eer alleen is genoeg. Maar misschien kunnen ze een leuk certificaat sturen of iets dergelijks. De jackpot hoef ik niet. Waarom? Hahaha, die ben ik immers zelf al.”