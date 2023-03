Jack van Gelder gewoon te horen in Marble Mania

Chantal Janzen openhartig over bedrog in vorige relatie: ‘Ik werd kotsmisse­lijk’

Chantal Janzen is in het verleden bedrogen door haar ex-partner. Een verhaal daarover deelt de 44-jarige presentatrice in de editorial van haar blad &C. ‘Hoezeer ik dat ook probeerde te negeren, ik wist dat het vaker gebeurde’, zegt ze over een van haar exen.