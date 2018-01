Jackass-ster Bam Margera moet voorkomen voor rijden over invloed

Kunstenaar klaagt Katy Perry aan voor stelen artwork Chained To The Rythm

7:53 Volgens kunstenaar Dom Sebastian zou Katy Perry zich schuldig hebben gemaakt aan het onrechtmatig gebruiken van zijn artwork. Hij laat via Instagram weten dat de single cover van Chained To The Rythm wel erg veel lijkt op een werkje dat hij in 2012 heeft gemaakt. ,,Ze heeft mijn werk gestolen, zonder dat er ooit contact met mij is gezocht."