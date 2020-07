Jada tegen haar echtgenoot Will Smith: Ja, ik had affaire met August

In die periode kreeg Jada contact met zanger August Alsina, die zelf ook niet echt lekker in z’n vel stak. Ze besloot hem te helpen. Wat begon als een vriendschap mondde al snel uit in meer. ,,Het was een relatie, absoluut”, zegt ze. ,,Ik wilde me goed voelen, want het was heel lang geleden sinds ik me voor het laatst goed had gevoeld. Het gaf me tegelijkertijd een goed gevoel er echt voor iemand te zijn, voor iemand die hulp nodig had.” Na verloop van tijd kwam Jada er naar eigen zegen achter dat ‘het geluk buiten jezelf zoeken’ niet de oplossing is. ,,Je moet soms ergens doorheen om tot inzichten te komen.”