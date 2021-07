Jaimie geniet van zoontje en Miljuschka is openhartig over verdriet

Zolang Jaimie Vaes met haar zoontje Lío is, is alles goed.

Gaby blijkt 24/7 gewapend te zijn en Moïse toont billen in slow motion

Miljoeneninfluencer Negin eet ijsje in bikini en Jans dochter blijkt exacte kopie

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Even een eerlijk bericht van Miljuschka Witzenhausen . De afgelopen weken waren niet makkelijk, maar de steun van haar fans deed haar meer dan goed. ‘Ik verkies de disco lampen achtbaan boven de donkere kluis’, aldus de bakkoningin.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Birgit Schuurman hoeft éindelijk niet haar buik in te houden op haar bikinifoto nu ze zwanger is.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nee, Gijs Staverman is niet zelf vader geworden, maar hij is wel in de zevende hemel met de geboorte van neefje Shae.