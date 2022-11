Jaimie: ‘Ik kreeg horloge 5 minuten na bevalling', Lil Kleine: ‘Dat horloge was voor m’n kind, niet voor haar’

Lil Kleine vs Jaimie VaesLil Kleine en zijn ex Jaimie Vaes staan vandaag in de rechtbank van Amsterdam tegenover elkaar om het einde van hun relatie af te handelen. De zaak is aangespannen door Jaimie. Het gaat om het verdelen van spullen, vooral drie dure horloges.

Beide kemphanen arriveerden vanmorgen in de rechtbank Amsterdam. Lil Kleine 20 minuten eerder dan Jaimie. Ze bleven in de hal van de rechtbank ver uit elkaar, zij verborgen achter haar zonnebril, hij een eind verderop, wél even kijkend naar haar.

Vaes heeft zich in de media, met name in haar realityserie Jaimie: In The Vaes Lane, meermaals uitgelaten over de drie horloges (waaronder twee Rolexen) die Lil Kleine van haar terug wil. Vaes beweert dat de spullen gedurende hun relatie cadeau zijn gegeven, terwijl de rapper dat nu ontkent. ,,Je weet als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden want Jorik was zo goed voor zijn vrouw. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is”, zei Vaes daarover in haar realityserie.

Jaimie vertelde net vanmorgen bij aanvang van de zaak vertelt hoe ze een horloge kreeg ‘vijf minuten nadat ze was bevallen van hun zoon'. ,,Ik kreeg op het bevallingsbed in het ziekenhuis een geschenk, dat was een horloge met inscriptie.” Een tweede horloge kreeg ze op haar verjaardag in 2018. Het eerste horloge moest ze een tijdje verpachten, (‘Niet uit nood, nou ja, beetje uit noodzaak’) toen ze alleen op Ibiza kwam te wonen met haar zoon. Jaimie heeft het gezag over hun kind.

Jorik Scholten, de echte naam van Lil Kleine, reageerde op het verhaal van Jaimie dat ‘hij de horloges kocht voor zijn kind'. ,,Elk horloge dat ik kocht, deed ik met de bedoeling ooit aan mijn kind te geven. Zij mocht ze dragen zolang ze met mij een relatie had.”

Dat bestrijdt Jaimie weer: ,,Hij zei er echt niet bij: je mag er even leuk naar kijken, maar jij is niet van jou. Je geeft een kind van 5 minuten oud toch ook geen horloge?”

Mishandeling

De realityster besloot haar relatie met ex-verloofde Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, begin dit jaar te beëindigen. In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe Scholten het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling. Het onderzoek in die zaak loopt nog. Scholten en Vaes hebben samen een zoon genaamd Lío.

