Jaimie Vaes durft voor het eerst te zeggen dat het 'goed' gaat

Jaimie Vaes hoopt op respect van Lil Kleine: ‘En dat komt maar niet’

Volgens Jaimie Vaes vindt ze het nog steeds zwaar hoe haar ex Lil Kleine, de vader van haar zoon Lío, met haar omgaat. Dat vertelt de 32-jarige realityster in de tweede aflevering van haar serie Jaimie: in the Vaes lane, die vrijdag op Discovery+ verschijnt.

30 juni