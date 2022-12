Jaimie Vaes en Lil Kleine komen niet samen uit verdeling spullen: rechter gaat uitspraak doen

Jaimie Vaes en haar ex-vriend Lil Kleine zijn er niet onderling uitgekomen in hun gevecht over de verdeling van hun spullen. Dat betekent dat de rechter op 4 januari uitspraak doet in de zaak. De advocaten van de twee doen geen verdere mededelingen.

De zaak draait om het verdelen van meerdere spullen, vooral drie dure horloges die nu in een kluis van de rapper liggen maar die ooit door hem aan haar gegeven zouden zijn. Maar twee weken geleden, tijdens de behandeling van de rechtszaak daarover, bleek het ook te gaan over alledaagse spullen als koffers, een tas, een blender die uit een sponsordeal is verkregen, een broodrooster, een waterkoker, een servies, Playstation-controllers en sierkussens.

De rechter zei 14 november dat hij er in eerste instantie naar neigt in elk geval twee van de drie horloges aan Jaimie toe te wijzen, maar gaf beide partijen tot gisteren de kans er onderling uit te komen. Gistermorgen moesten de kemphanen aan de rechter laten weten of het is gelukt zelf een oplossing te vinden voor alle spullen. Zo niet, dan doet de rechter 4 januari uitspraak.

Naast de zaak over de spullen dient 17 januari ook nog een rechtszaak over hun kind. Het ouderlijk gezag ligt geheel bij Jaimie, omdat beide ouders bij de geboorte van hun zoontje eigenlijk ‘vergeten zijn’ het goed te regelen. Lil Kleine eist nu een omgangsregeling met zijn zoontje.

Hoofd tussen autodeur

Realityster Jaimie Vaes (33) beëindigde haar relatie met Lil Kleine (28) begin dit jaar. In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe de rapper het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling. Het onderzoek in die zaak loopt nog. Lil Kleine en Vaes hebben samen een zoon genaamd Lío.

Volledig scherm Jaimie Vaes bij de rechtbank met vriend en dj Afshin Momadi. © ANP