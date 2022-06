Jaimie Vaes hoopt op respect van Lil Kleine: ‘En dat komt maar niet’

Volgens Jaimie Vaes vindt ze het nog steeds zwaar hoe haar ex Lil Kleine, de vader van haar zoon Lío, met haar omgaat. Dat vertelt de 32-jarige realityster in de tweede aflevering van haar serie Jaimie: in the Vaes lane , die vrijdag op Discovery+ verschijnt.

,,Het zijn pesterijen. Ik ben de moeder van zijn kind. Ondanks dat je uit elkaar bent hoop je dat je een beetje respect krijgt en dat komt maar niet.”



Vaes zegt dat het gedrag van Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, ‘alsmaar erger’ wordt. ,,Maar ik laat me niet meer kwetsen of me zo behandelen.” De realityster is benieuwd hoe het gedrag van Scholten zich uiteindelijk zal ontwikkelen. ,,Hopelijk zijn Lío en ik dan een paar stappen verder. Als meneer Scholten dan een vaderrol wil, hopelijk is hij dan ook wat gegroeid in zijn zijn en in zijn psyche. Want op dit moment denk ik dat zijn focus daar nog niet ligt. Ik weet niet waar, maar in ieder geval niet op verbetering.”

Ondanks dat Vaes en Scholten nu al een aantal maanden uit elkaar zijn, heeft ze nog steeds bepaalde verwachtingen van haar ex. ,,Maar sinds hij terug is gekomen uit Thailand, is er niets veranderd. Vooral tegenover Lío is zijn houding niet veranderd. Terwijl, hij zou daarheen gaan voor zichzelf en voor zijn zoon. Maar hij komt terug met een nieuwe relatie en dat is hartstikke leuk. Hij moet lekker genieten en doorpakken waar het kan, maar heb dan een beetje respect.” Eerder vertelde Vaes dat zij en haar ex geen contact meer hebben en dat ze geen alimentatie wil van de rapper.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie liet eind juni weten dat het onderzoek naar Scholten nog steeds loopt. Het onderzoek werd half februari gestart. Het OM liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van zijn verloofde.

De muzikant werd toen aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien is dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemt. Vlak na het incident brak de realityster met Scholten. Vlak voor het incident werd hij nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Vaes liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Deze week over het fiasco van Million Dollar Island, de druk op FM-licenties van onder meer 538, Veronica en Radio 10 en Matthijs van Nieuwkerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: