Jaimie Vaes over filmpje waarin ze verstarde: ‘Beter niet naar buiten kunnen brengen’

Jaimie Vaes had het filmpje waarin ze met Lil’ Kleine terugblikt op hun turbulente nacht op Ibiza beter niet naar buiten kunnen brengen. Dat zegt de realityster in gesprek met LINDA.meiden . ,,Ik zit daar met twijfel, niet honderd procent ontspannen. Zit ik er verstard? Zeker. Is het statement een stukje sturing van het management geweest? Wellicht.’’

Het was afgelopen februari groot nieuws: Lil’ Kleine en zijn verloofde zouden elkaar in de haren zijn gevlogen op Ibiza. Allerlei verhalen deden de ronde, zo werd de rapper ervan beschuldigd Jaimie te hebben mishandeld. Volgens ooggetuigen was Jaimie bebloed en gewond de lobby van een hotel in gerend. De artiest werd vervolgens gearresteerd op het Spaanse eiland, maar de zaak werd later geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het management van Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine echt heet, bevestigde overigens wel dat er ‘een incident’ tussen hen was geweest, maar wijdde niet inhoudelijk uit.

Hoewel het stel aanvankelijk in een schriftelijke verklaring afstand nam van de geruchten in de media, besloten ze daarna in een video gezamenlijk naar buiten te treden met een nieuw statement. Dat bewuste filmpje kon op veel kritiek rekenen. De verklaring van het koppel werd door veel kijkers niet geloofd. Bovendien bespeurden sommige mensen momenten waarop te zien was hoe Jaimie verstarde. Ook lichaamstaalexpert Frank van Marwijk, die de video op verzoek van deze site analyseerde, merkte dingen op. Bijvoorbeeld hoe Jaimie de camera ontweek en dat de twee lichamelijk veel afstand van elkaar hielden.



In gesprek met LINDA.meiden komt Jaimie nu op de heftige avond terug. Ze ontkent nog altijd stellig een fles op haar hoofd te hebben gekregen. Ook zou ze niet bebloed de lobby van het hotel in zijn gerend en de foto die op het internet circuleerde, waarop Jaimie met een grote snee in haar voorhoofd te zien is, zou van een langere tijd terug zijn. Nog voordat ze moeder van zoontje Lío werd, aldus Jaimie.



Ook het veelbesproken filmpje waarin ze met de rapper op een bankje zit en uitlegt dat er wel een heftige ruzie is geweest, maar geen sprake was van fysiek geweld, komt ter sprake. Jaimie onthult nu dat ze denkt dat het beter was geweest om de video niet naar buiten te brengen. Ze had naar eigen zeggen ‘gemengde gevoelens’ over het filmpje en stelt dat ze naar haar intuïtie had moeten luisteren. Bovendien bevestigt ze wat kijkers al eerder opmerkten: ,,Ik zit daar met twijfel, niet honderd procent ontspannen. Zit ik er verstard? Zeker. Is het statement een stukje sturing van het management geweest? Wellicht.”

Quote Ho effe, dacht ik. Ben ik die vrouw die wordt geschetst? De vrouw die koste wat kost in een ongezonde relatie blijft? Ik herkende me er niet in Jaimie Vaes

Wake-upcall

Nadat het stel, dat inmiddels een pauze heeft ingelast in hun relatie, de video had gepubliceerd, kwamen BN’ers als Miljuschka Witzenhausen, Olcay Gulsen en Kim Feenstra voor Jaimie op. In hun berichten vroegen ze aandacht voor huiselijk geweld. Dat zette Jaimie op scherp. ,,Ho effe, dacht ik. Ben ik die vrouw die wordt geschetst? De vrouw die koste wat kost in een ongezonde relatie blijft? Ik herkende me er niet in, wilde die vrouw niet zijn”, legt Jaimie uit. Toch meent Jaimie dat die waarschuwingen een goede wake-upcall zijn geweest. ,,Want als een relatie op een gegeven moment toxic (giftig) wordt, of dat nou op een verbale of non-verbale manier is, dan moet je daar iets aan doen.”



Inmiddels gaat het iets beter tussen Jaimie en Lil’ Kleine. Met babystapjes, zoals ze dat zelf omschrijft. Jaimie woont voorlopig nog op Ibiza, de rapper heeft een woning in Amsterdam. Ze hoopt dat hun relatie weer nieuw leven wordt ingeblazen, zodat ze samen hun weg kunnen vervolgen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: