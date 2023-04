Jaimie Vaes: ‘Waarom mag je je wel uitspreken als je kind slecht gehoor heeft en niet bij autisme?’

Recent kreeg Vaes opnieuw te maken met het oordeel van andere moeders. Ze sprak zich uit over een vorm van autisme die Lío mogelijk heeft. Dat had volgens sommige moeders niet gemogen. ‘Dat heb ik heel weloverwogen gedaan’, legt Vaes uit. ‘Er zijn vele uren onderzoek aan vooraf gegaan voordat we ontdekten dat Lío ‘speciaal’ is. Helaas ligt er nog steeds een taboe op praten over autisme. Waarom mag je je wel uitspreken als je kind een slecht horend oor heeft, maar niet bij autisme? Het laatste wat ik als moeder wil, is wegkijken uit schaamte, daarom besloot ik meteen openheid te geven.’

Herkenning

Vaes vindt het belangrijk om voor Lío te spreken. ‘Communicatie is juist voor kinderen met autisme een valkuil, des te belangrijker vind ik het om als ouder die rol op me te nemen en uit te leggen waarom hij is zoals hij is. Ik denk dat dat stukje herkenning heel fijn is voor ouders die hetzelfde doormaken. Dat ze denken: zie je wel, bij een BN’er thuis kan dit ook gewoon voorkomen.’



De 33-jarige influencer vindt het opvallend dat de reacties van ouders die een kind met autisme hebben heel anders is. ‘Van hen heb ik alleen maar positieve berichten gekregen. Die begrepen me wél, en bij hen kon ik zelf ook veel steun vinden.’



Lío is het 3-jarige zoontje van Vaes en Jorrik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet. De realityster beëindigde begin vorig jaar de relatie. Ook lekten er beelden uit waarop te zien is hoe de rapper het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling. Het onderzoek in die zaak loopt nog. Ook stonden de twee voor de rechter voor de verdeling van enkele spullen als dure horloges, een broodrooster, een waterkoker en PlayStation-controllers.