Jamai geschrokken van commotie over nieuw album

'Zo vader zo zoon: ook Trump Jr ging vreemd terwijl vrouw zwanger was'

8:25 De oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump wordt net als zijn vader in verlegenheid gebracht door een overspelige relatie. Die zou hij volgens diverse Amerikaanse bronnen hebben gehad tijdens de opnames van The Celebrity Apprentice in 2011, waar Donald Trump Jr (40) consultant was. Op dat moment was zijn vrouw Vanessa (40) zwanger van hun vierde kind.