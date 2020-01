James Bond lijkt een zekerheidje voor 2020, maar waar blijft die muziek van Adele en ABBA?

ONZEKER IN 2020Het Songfestival is in Rotterdam, Boer zoekt Vrouw keert terug op tv en de Top 2000 sluit ook 2020 weer af. Maar wat weten we eigenlijk nog niet over het nieuwe jaar?

Adele

Het leek een zekerheidje voor eind vorig jaar, maar de fans van Adele werden teleurgesteld. Het vierde album van de zangeres verscheen niet. Zelf is de Britse erg zwijgzaam over de verschijningsdatum van de opvolger van 19, 21 en 25. Inmiddels is Adele 31, maar ze gaf in een van haar spaarzame verklaringen aan dat album nummer vier niet de titel van haar leeftijd krijgt. Dat de scheiding van haar man Simon Konecki een rol speelt in haar nieuwe muziek lijkt een zekerheidje. Liedjes over hartepijn doen het immers altijd goed bij Adele. De Britse tabloid The Sun berichtte vorig jaar dat haar eerste release een uptempo-nummer over de scheiding zou zijn. Eén aspect klopte sowieso niet aan dat bericht: de aangekondigde periode, november.

ABBA

Waar blijven die nieuwe singles van ABBA toch? Precies een jaar geleden schreven we al over uitstel van de release van de ‘tijdloze ballade’ I still have faith in you en het uptempo nummer Don’t shut me down. Al in december 2018 zouden de nummers uitkomen. Ze waren in 2017 opgenomen in een studio in Stockholm en vanuit de ABBA-gelederen werd er ronkend over bericht. Door wat onvoorziene omstandigheden zou de wereld de nummers pas horen in het najaar van 2019. Het goede nieuws: ABBA-lid Björn belooft ‘met de hand op het hart’ dat het er dit jaar écht van komt.

Volledig scherm ABBA in 2018. © Facebook ABBA

James Bond

De nieuwe Bond kampte met allerlei productionele tegenslagen, waardoor de opnames veel later konden worden afgerond dan gepland. Maar niemand twijfelt er nu meer aan dat de film in april 2020 verschijnt. De titel is ook bekend: No time to die. Het best bewaarde geheim is welke artiest de titelsong van de film vertolkt. Bij de Britse bookmakers staat Ed Sheeran stijf op 1, met jongere collega's als Dua Lipa, Billie Eilish en Harry Styles in zijn kielzog. De roodharige zanger liet in 2017 op de Ierse televisie al eens los dat hij al een themesong voor James Bond had geschreven. ,,Voor als ze me bellen, dan heb ik die alvast.’’ Het enige muzikale nieuws over Bond dat wel naar buiten kwam via talrijke filmsites, was het ontslag van componist Dan Romer, wiens filmmuziek bij de producenten niet in de smaak viel.