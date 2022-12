James Cameron haalde tien minuten vol geweld uit Avatar 2: regisseur klaar met verheerlijken wapens

James Cameron: Avatar 2 moet 2 miljard opbrengen om winstge­vend te zijn

De nieuwe film Avatar: The Way of Water van James Cameron was zo duur om te maken dat het een van de meest opbrengende films ooit moet worden om winst te maken. Dat zegt de 68-jarige regisseur in gesprek met het blad GQ. ,,Om winstgevend te zijn moet de film de derde of vierde best scorende film in de geschiedenis zijn”, aldus Cameron.

