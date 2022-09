James Earl Jones (91) stopt als stem van Darth Vader in Star Wars

James Earl Jones stopt als de stem van Darth Vader in het Star Wars -universum. De 91-jarige Amerikaan heeft volgens Vanity Fair de rechten voor het gebruik van zijn stem overgedragen aan producent Lucasfilm en het audiobedrijf Reespeecher, dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie.

Doordat Jones de rechten op het gebruik van zijn stem heeft overgedragen aan de filmbedrijven, kan zijn stem tot in lengte der dagen te horen blijven als die van de beroemde zwarte schurk, omdat deze nu met de computer in de producties kan worden gemonteerd. Wel zouden de bedrijven met Jones hebben afgesproken ‘hun plannen steeds met hem te bespreken en zijn advies op te volgen om op de juiste koers te blijven’, aldus Vanity Fair.

Fans van de filmserie hadden al het idee dat Jones in de laatste twee producties, The Book of Boba Fett en Obi-Wan Kenobi, niet meer te horen was omdat ook toen audiobedrijf Reespeecher al was betrokken bij de opnames. Daarover komt ook met het nieuws over de stemrechten echter geen duidelijkheid.

James Earl Jones was in 1977 voor het eerst te horen als het iconische personage met de zwarte helm. Hij was vervolgens tientallen jaren in zowel de bioscoopfilms als de tv-reeksen van Star Wars te horen als de beroemde schurk. De acteur was overigens niet de man die zich letterlijk in het zwarte pak begaf, want dat was David Prowse. Die overleed in 2020 op 85-jarige leeftijd aan het coronavirus.

