Jamie Lee Curtis: jonge sterren moeten beter beschermd worden

Curtis speelde in de film True Lies uit 1994 de moeder van actrice Eliza Dushku. Zij kwam dit weekend naar buiten met het verhaal dat zij tijdens de opnames van die film is misbruikt door de stuntcoördinator. De actrice was destijds 12 jaar oud. In de brief laat Jamie Lee weten dat Eliza haar een paar jaar geleden al in vertrouwen op de hoogte heeft gebracht van de gebeurtenissen.