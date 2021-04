Jamie Spears wil dat Britney zijn advocaten betaalt

In rechtbankpapieren die de New York Post in handen heeft, eist Jamie Spears 3 miljoen dollar van Britney. Hij wil daarvan zijn advocaten betalen, maar ook het bureau dat zijn pr verzorgt. ,,De zeggenschap is doelwit van toenemende media-aandacht, zowel in traditionele nieuwsmedia als op sociale media en documentaires”, stelt hij in de papieren, verwijzend naar onder meer docu Framing Britney Spears. Het bureau zou hem hebben geholpen met Amerikaanse en internationale mediazaken, en heeft daar een factuur voor bijna 900.000 dollar voor gestuurd.