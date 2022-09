Jan Boskamp maakt transfer en is vanaf maandag te zien in Veronica Offside

Bij Veronica Inside was Jan Boskamp altijd een graag geziene gast, maar sinds Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee een dagelijkse show maken, schoof hij niet meer aan. Vandaag Inside is een programma dat niet langer enkel om voetbal draait en daarom werd er afscheid genomen van hem, maar ook van bijvoorbeeld Hans Kraay Jr.



Boskamp was daarna korte tijd te zien in VTBL, maar dat programma werd vanwege dramatische kijkcijfers al na zes afleveringen van de buis gehaald. Genee vertelde vanavond in Vandaag Inside dat hij hem binnen heeft gehengeld voor de voetbaltalkshow die hij maakt met Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. ,,Ik heb vanmiddag geluncht met Jan. Klein sateetje. Maandag is hij weer te bewonderen bij Veronica Offside.”