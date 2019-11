Jan de Hoop: Verschrikkelijk dat mijn programma is geflopt

,,Hoe ik me eronder voel? Verschrikkelijk", zegt Jan in zijn nieuwste vlog. ,,Heel erg m'n best gedaan om een leuk programma te maken en als dat dan zo afloopt is dat natuurlijk niet fijn."



De nieuwslezer schrok toen hij de eerste uitzending zag en kwam al snel tot de conclusie dat Jan houdt Hoop niet goed uit de verf is gekomen. Dat komt volgens Jan doordat zijn presentatieteksten apart van de koppels in de studio werden opgenomen, wat er volgens hem voor zorgde dat het geheel er ‘niet helemaal uitzag zoals we besteld hadden’. ,,Ik scheen een half uur lang met mijn hand voor mijn mond te hebben gezeten."



Na de uitzending belde Jan zenderbaas Peter van der Vorst met de vraag of het programma van de buis gehaald kon worden. Nu dat is gebeurd kijkt hij vooruit naar wat er komen gaat. ,,RTL heeft beloofd dat er een nieuw programma komt waar we wél allebei blij van worden. Dus uiteindelijk komt dat wel goed. Het leven gaat door."