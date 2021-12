Jan Dulles staat stil bij sterfdag van dochtertje: ‘Waarom moest ons dit overkomen?’

Donna, het dochtertje van Dulles en zijn vrouw Caroline, kwam vorig jaar december te overlijden door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. De 3JS-zanger had zijn drie maanden oude meisje in zijn armen toen ze stierf. ,,Dit is een trauma dat nooit meer weggaat”, zei hij over het heftige verlies.



Omdat het vandaag precies een jaar geleden is dat het meisje is overleden, deelt Dulles zijn gevoelens met zijn volgers op Instagram. ‘Zonder een enkele aanleiding blies je ineens je laatste adem uit in mijn armen. De tijd kwam stil te staan. Jij vertrok naar een andere wereld en die van ons veranderde ook voorgoed. Waarom moest ons dit overkomen?’, schrijft Dulles.



De Volendammer zit met tal van vragen. ‘Heeft de dood betekenis? Of is het gewoon een ongeluk… het absolute ‘niks’? Dat is wat ik me al een jaar lang afvraag. Is er een hemel waar vanuit jij volgt wat wij doen? Heb jij het daar goed?’, aldus Dulles. Ook de komst van zijn dochtertje Lina, die vorige maand werd geboren, voelt volgens Dulles ‘dubbel’. ‘Kun jij daar lachen met je mooie ogen als je ziet dat hier een zusje van jou is geboren? Of moeten wij dat allemaal zelf zo op een positieve manier leren bekijken. Dat gaat nog wel een tijd duren, maar we doen ons best. Lina is geboren omdat jij er niet meer bent. Dat is een dubbel gevoel dat niet zomaar went.’



De zanger is door de komst van dochtertje Lina weer opgewekt. De tijd draait weer, stelt hij. Maar het leven zal nooit meer hetzelfde worden, benadrukt hij ook. ‘We denken aan jou. Elk uur van de dag.’