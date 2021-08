Jan Dulles: We moeten denken aan toekomst mét Covid

Jan Dulles is het volledig eens met de boodschap van Jett Rebel, die dinsdag een open brief plaatste in de Volkskrant . Het huidige coronabeleid is volgens de zanger van de 3JS niet houdbaar voor de entertainmentsector. Volgens hem moeten we inmiddels denken aan een toekomst mét corona.

,,Ik was er heel blij mee dat Jett Rebel dat een keer durfde te zeggen en dat de Volkskrant het ook geplaatst heeft”, zei Dulles gisteren in het RTL 4-programma Humberto. ,,Het verhaal wat hij vertelt is heel mooi, helemaal niet zielig ofzo, maar hij nam het wel op voor de hele branche, de gehele cultuursector.”

Dulles snapt naar eigen zeggen niets van het huidige beleid waarbij ‘van de een op de andere dag’ een streep door het hele festivalseizoen werd gezet ‘omdat er een paar besmettingen waren’. ,,En aan de andere kant zitten er bij PSV 25.000 mensen in het stadion. Het is niet meer uit te leggen. Er komt nu een moment dat we gewoon met z’n allen eens een keer moeten zeggen: ‘waar slaat dit op?’.”

Het kijken naar alleen besmettingen is niet reëel meer, vindt Dulles. ,,Dan kunnen we nog wel 3 of 4 jaar blijven kijken en kunnen we nooit meer open. We moeten gewoon denken aan een toekomst waarbij Covid er gewoon is.”

In zijn open brief riep Rebel het kabinet op om meer te doen voor de in nood verkerende entertainmentsector. Hij stelde dat het zijn hart breekt “om te voelen dat de regering in dit land de cultuursector systematisch de kop indrukt”.

Bekijk hier het optreden van Jan Dulles bij Humberto:

