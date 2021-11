Jan eert de vrouw die altijd in zijn schaduw staat en Miljuschka is een engel

Prinses Delphine neemt met Nederland­se danspart­ner deel aan Vlaamse Dancing with the Stars

De Belgische prinses Delphine (53) doet eind dit jaar mee aan de Vlaamse versie van Dancing With The Stars, zo meldt de Belgische televisiezender Play4. Samen met haar Nederlandse danspartner Sander Bos zal ze de strijd aangaan met andere Belgische sterren in de danswedstrijd.

9 november