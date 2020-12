Jan Hoek (95) doet nieuwe emotionele oproep aan jong én oud: ‘Laat je vaccineren’

In augustus werd de 95-jarige veteraan uit Rotterdam in één klap beroemd door zijn ingezonden brief in het AD. In deze brief riep hij jongeren op om hun rug recht te houden: hou even vol, dan kunnen jullie over een jaar weer feesten. De brief ontroerde heel Nederland en werd zelfs door koning Willem-Alexander genoemd in de Troonrede.



In de 5 Uur Show raakte Hoek vandaag opnieuw geëmotioneerd toen hij zijn nieuwe brief voorlas. ,,In januari gebeurt het wonder. Ik kan niet meer schrijven hoe blij ik ben’’, zei hij in tranen, ,,een prik die ons moet beschermen!’’ Hij sluit zijn brief af met een beterschapswens aan alle zieken.