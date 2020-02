Jan Kooijman in The Passion: ‘Dilemma Petrus nog altijd actueel’

Actrice Touriya Haoud (42) heeft lymfeklier­kan­ker: ‘Optimis­tisch over herstel’

4 februari Actrice en model Touriya Haoud (42) kampt met lymfeklierkanker. Dat bevestigt haar manager Mark Teurlings aan deze site. ,,Dit is goed te behandelen, dus ze is heel hoopvol. Ik sla me er wel doorheen, zegt ze.”