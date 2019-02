Jan Kooijman voelt BN'ers aan de tand over seks en daten

Is actuele foto van slanke Nikkie de Jager de realiteit?

17:20 De wereldberoemde visagiste Nikkie de Jager (24), beter bekend als NikkieTutorials, heeft haar miljoenen fans getrakteerd op een recente foto waarop duidelijk te zien zou zijn dat ze in een paar maanden tijd ettelijke kilo’s overgewicht is kwijtgeraakt. Volgens de Jager, zo verkondigde ze recent, is ze al bijna 25 kilo afgevallen door sporten en gezonder eten. Haar fans twijfelen of haar nieuwe uiterlijk de realiteit is.